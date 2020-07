Valentino Rossi is zo goed als zeker ook volgend jaar actief in de MotoGP. Dat zei de Italiaan op een persconferentie voor de eerste race van het huidige seizoen, dat door de coronacrisis flink is ingekort.

"Ik heb nog geen contract getekend, maar in mijn hart heb ik het besluit al genomen. Ik wil nog minimaal één jaar blijven racen. Het is 99 procent zeker dat ik volgend jaar bij Petronas Yamaha rijd", zei Rossi donderdag op het circuit van Jerez, waar dit weekend de eerste race wordt verreden.

In januari werd al bekend dat Rossi, die negen wereldtitels (waaronder zeven in de hoogste klasse) achter zijn naam heeft, in 2021 zijn plek bij Monster Energy Yamaha moet afstaan aan de 21-jarige Fabio Quartararo. Yamaha bood Rossi direct al aan om Quartararo op te volgen bij het zusterteam.

"Aanvankelijk was het idee om de eerste vier of vijf races te kijken hoe competitief ik nog ben. Maar de lockdown heeft dat plan veranderd", zegt de 41-jarige Rossi. "Nu heb ik de keuze moeten maken zonder op de baan te zijn geweest."

Tijdens de lockdown besefte Rossi dat hij nog niet met pensioen wilde. "Sinds mijn vijftiende ben ik nooit meer zo lang thuis geweest, altijd was ik druk met motorracen", vertelde hij. "Het idee van thuisblijven en een normaal leven leiden, beviel me niet."

Rossi veroverde zijn laatste wereldtitel in 2009. De laatste jaren speelde hij een steeds minder prominente rol in de MotoGP. Vorig seizoen werd 'The Doctor' slechts zevende.

Valentino Rossi (tweede van rechts) op een videopersconferentie voor de GP van Spanje. (Foto: Pro Shots)

Slechts dertien races op kalender

Het MotoGP-seizoen begint zondag en het weekend daarop met een dubbele GP van Spanje op het circuit van Jerez. In totaal staan er dertien races op acht verschillende circuits op de ingekorte kalender. Er wordt zeven keer in Spanje geracet.

Mogelijk wordt de kalender later nog uitgebreid met een paar races buiten Europa. Rossi vindt dat het ingekorte seizoen als een 'normaal' kampioenschap telt.

"We zijn de laatste jaren gewend om negentien of twintig races te rijden. Maar in de jaren zeventig en tachtig waren het er maar acht, tien of twaalf. Voor het moderne tijdperk is dit een kort kampioenschap, maar het voelt voor mij als een volwaardig WK."

In 1995 bestond het WK voor het laatst uit dertien GP's. Een jaar later maakte Rossi zijn debuut.