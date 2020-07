American football-club Washington Redskins is vrijdag in opspraak geraakt. Vijftien vrouwelijke oud-medewerkers zeggen in The Washington Post dat ze bij het team slachtoffer zijn geweest van seksuele intimidatie.

De beschuldigingen komen in totaal van veertig medewerkers, van wie een aantal nog bij de Redskins werkzaam zijn. The Washington Post publiceert in het stuk niet alleen verklaringen, maar ook sms'jes en interne bedrijfsdocumenten.

Uit die informatie blijkt onder meer dat er tussen 2006 en 2019 ongepaste seksuele opmerkingen werden gemaakt door bestuurders en dat vrouwen regelmatig onder druk werden gezet om weinig verhullende kleding te dragen.

Veertien van de vijftien vrouwen wilden alleen anoniem hun verhaal doen, omdat ze bij hun vertrek een geheimhoudingsplicht hebben getekend. Alleen Emily Applegate, die van 2014 tot 2015 bij de marketingafdeling werkte, doet niet anoniem haar verhaal.

Klokkenluider moest strakke kleding dragen op bijeenkomst

De nu 31-jarige Applegate vertelt onder meer dat ze door haar voormalige en inmiddels vertrokken baas werd opgedragen om strakke kleding te dragen tijdens een bijeenkomst met klanten, "zodat de mannen iets hebben om naar te kijken". Daarnaast werden er structureel seksueel getinte opmerkingen gemaakt.

Teameigenaar Daniel Snyder maakt zich naar verluidt niet schuldig aan de wanpraktijken, maar hij zou te weinig hebben gedaan om de daders aan te pakken. Een aantal bestuurders die over de schreef zijn gegaan, vertrokken eerder deze week al bij de Redskins. De club is een intern onderzoek gestart.

De formatie uit de National Football League (NFL) kwam vorige week nog om een andere reden in het nieuws. De Redskins besloten na 87 jaar (en een storm van kritiek) de clubnaam niet meer te gebruiken, omdat de term 'Redskins' (roodhuiden) wordt gezien als een discriminerende benaming voor inheemse Amerikanen.