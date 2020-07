Didi Gregorius zal dit seizoen in de Major League Baseball (MLB) met een mondmasker spelen vanwege het coronavirus. De Nederlandse honkballer van Philadelphia Phillies heeft een chronische nieraandoening en behoort daarmee tot de risicogroep.

Gregorius was tijdens het trainingskamp van de Phillies in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een van de weinige spelers die een mondmasker droegen.

"De nieraandoening heb ik al een tijdje en zal er voor de rest van mijn leven blijven", zegt de geboren Amsterdammer donderdag in gesprek met The Philadelphia Inquirer. "Ik heb een goed gesprek met de dokters gehad en die gaan me helpen om veilig en gezond te blijven. Ik behoor tot de risicogroep en dat is de reden dat ik elke dag met een masker loop."

Gregorius speelt sinds dit jaar voor de Phillies, nadat hij vanaf 2015 jarenlang bij New York Yankees onder contract stond. De Oranje-international speelde eerder voor Cincinnati Reds en Arizona Diamondbacks in de MLB.

Het nieuwe MLB-seizoen gaat op donderdag 23 juli van start en de eerste wedstrijd van de Phillies is een dag later tegen Miami Marlins. Vanwege de coronacrisis zal elke club dit seizoen slechts 60 duels spelen tot aan de play-offs, in plaats van de reguliere 162.

Eerder kozen pitcher Joe Ross en binnenvelder Ryan Zimmerman, twee honkballers van kampioen Washington Nationals, ervoor om het komende MLB-seizoen over te slaan uit angst voor het coronavirus. De Verenigde Staten zijn van alle landen op de wereld het zwaarst getroffen door de COVID-19-pandemie.