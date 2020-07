Joost Luiten is woensdag net als een week eerder goed begonnen aan een toernooi in Oostenrijk. De 34-jarige golfer ging in de eerste ronde van het Euram Bank Open rond in 65 slagen (5 onder par).

Luiten noteerde op de baan van Golf Club Adamstal in Ramsau één eagle, vijf birdies en twee bogeys en staat voorlopig in de top tien, op twee slagen van de eerste plaats. Een flink aantal golfers moet zijn eerste ronde nog afronden.

De Nederlander startte vorige week bij het Oostenrijks Open, het eerste toernooi op de European Tour sinds de coronacrisis, ook uitstekend. Toen ging hij na de eerste ronde aan de leiding, maar zakte hij in de drie dagen daarna steeds wat verder weg. Hij eindigde uiteindelijk als achttiende.

Wil Besseling (derde) en Darius van Driel (vierde) zetten een knap resultaat neer bij het Oostenrijks Open, maar zij hebben besloten om het Euram Bank Open over te slaan om zich goed te kunnen voorbereiden op de komende toernooien in het Verenigd Koninkrijk.

Daan Huizing en Robbie van West doen wel mee in Ramsau. Van West begon met een ronde van 71 (+1) en Huizing is nog bezig met zijn eerste ronde.