Terwijl het aantal nieuwe coronabesmettingen in de Verenigde Staten de afgelopen dagen tot recordhoogtes steeg, proberen de NBA (basketbal), MLB (honkbal) en NHL (ijshockey) elk op hun eigen manier het seizoen te (her)starten. En dat gaat niet zonder problemen.

Vlak nadat de basketballers van Brooklyn Nets vorige week aankwamen in de 'NBA-bubbel' in Disney World bij Orlando, zei technisch directeur Sean Marks dat zijn spelers naamkaartjes zouden moeten dragen.

Het was een grap van de Nieuw-Zeelander, maar zo'n gek idee is het niet. De Nets zullen eind deze maand bij de hervatting van het NBA-seizoen een heel ander team op de been brengen dan vier maanden geleden, toen de jaargang werd stilgelegd vanwege de coronapandemie.

Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan en Taurean Prince testten positief op het COVID-19-virus en zullen daardoor niet in actie komen, terwijl Wilson Chandler twee weken geleden vanwege de gezondheid van zijn familie al besloot om niet af te reizen naar Florida en vedette Kyrie Irving nog niet kan spelen na een schouderoperatie.

De NBA zit in een bubbel in Disney World. (Foto: Pro Shots)

Vedette Westbrook nog niet in Orlando door positieve test

De situatie van de Nets is extreem, maar ook illustratief voor welke problemen er ontstaan bij het hervatten van een sportcompetitie tijdens een pandemie. Zeker gezien het feit dat er zondag nog 66.528 nieuwe coronabesmettingen werden gerapporteerd in de VS, een landelijk record. En dat kwam dan weer vooral door een recordtoename in Florida (15.300 nieuwe coronabesmettingen).

"In theorie zou onze bubbel moeten werken", zei NBA-baas Adam Silver vorige week in een interview met Fortune Brainstorm Health. "Maar ik ga niet zeggen dat ik er 100 procent vertrouwen in heb. Als het virus zich echt verspreidt in onze bubbel, zullen we de competitie weer stil moeten leggen."

Het grootste gevaar voor de NBA, dat vanaf 30 juli weer wedstrijden gaat spelen, is een 'gat' in zijn bubbel. Dit werd maandag goed geïllustreerd door Sacramento Kings-speler Richaun Holmes, die per ongeluk buiten de grenzen van de NBA-campus kwam om eten aan te nemen. Hij moet nu weer een extra tien dagen in quarantaine blijven in zijn hotelkamer. Hetzelfde overkwam Bruno Caboclo (Houston Rockets) al eerder.

De NBA maakte maandag bekend dat er sinds spelers in de bubbel zitten maar twee positieve gevallen zijn ontdekt, op 322 testen. Maar tegelijkertijd kwam ook het nieuws dat Rockets-sterspeler Russell Westbrook nog niet in Orlando is, omdat hij voor vertrek positief heeft getest. "Neem dit virus serieus", schreef de meest waardevolle speler (MVP) van het seizoen 2016/2017 op Twitter.

NHL wil op 1 augustus beginnen met play-offs

De NHL meldde maandag, op de dag dat trainingskampen officieel begonnen, dat er sinds 3 juni ruim zeshonderd spelers op het coronavirus zijn getest en dat er 43 positieve gevallen zijn ontdekt. Een relatief laag percentage, maar tegelijkertijd maakte Pittsburgh Penguins bekend dat negen spelers "vrijwillig" uit de selectie voor het trainingskamp zijn gehaald, omdat ze mogelijk in contact zijn gekomen met iemand die besmet was met het COVID-19-virus.

De NHL wil vanaf 1 augustus beginnen met de play-offs, waarbij de teams uit de Eastern Conference in een bubbel in de Canadese stad Toronto zitten en de teams uit de Western Conference in een bubbel in de Canadese stad Edmonton.

Maar ook in de NHL zullen sommige teams er iets anders uit zien dan voor de coronapauze. Op dit moment hebben een handvol spelers laten weten niet te willen spelen. "Dit was een van de moeilijkste beslissing die ik ooit heb genomen, maar mijn vrouw en zoon hebben een aangeboren hartafwijking en familie staat voor mij altijd op één", verklaarde Boston Bruins-speler Steven Kampfer zijn afwezigheid.

NHL-spelers zijn al enige tijd weer in training op het ijs. (Foto: Pro Shots)

MLB kiest niet voor bubbel

In de MLB, die op 23 juli zal beginnen met een sterk ingekort regulier seizoen van 60 in plaats van 162 wedstrijden, is het lijstje met spelers die zich hebben afgemeld een stukje langer. En er staan ook wat grotere namen op.

Zo ziet sterspeler Buster Posey van San Francisco Giants af van deelname omdat hij en zijn vrouw net een tweeling hebben geadopteerd, die te vroeg geboren is. Ook Los Angeles Dodgers-speler David Price, al jaren een topwerper in de MLB, noemde familieredenen om niet te spelen. En regerend kampioen Washington Nationals moet zelfs drie spelers (Joe Ross, Ryan Zimmerman en Welington Castillo) missen.

De MLB kiest niet voor een bubbel; de clubs werken hun duels af in eigen stadion, achter gesloten deuren. Het wedstrijdschema is wel zo aangepast dat spelers een stuk minder en minder ver hoeven te reizen dan normaal. Bovendien is er ook in de honkbalcompetitie een streng (medisch) protocol, waarbij iedereen om de twee dagen wordt getest.

Nederlands international Kenley Jansen, toppitcher bij de Dodgers, hoort bij de spelers die inmiddels positief hebben getest. Hij sloot daardoor later aan bij het trainingskamp van zijn team, maar afzeggen was voor hem geen optie. "Ik wil altijd spelen, ik houd van deze sport. En ik denk dat het voor de fans goed is als er in deze moeilijke tijd honkbal op tv is."

Het protocol van de MLB is zeer uitgebreid. (Foto: Pro Shots)