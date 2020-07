American football-club Washington Redskins heeft maandag besloten om de clubnaam 'Redskins' na 87 jaar niet meer te gebruiken. Het team uit de NFL zal later bekendmaken wat de nieuwe naam is.

"Eigenaar Dan Snyder en coach Ron Rivera werken nauw samen aan een nieuwe naam en een nieuw design om de status van onze trotse club te verbeteren en onze sponsoren en fans de komende honderd jaar te inspireren", schrijft Washington Redskins in een verklaring.

Het logo van de club zal ook aangepast worden. Volgens Amerikaanse media wil de ploeg uit Washington wel de clubkleuren (bordeauxrood en goud) behouden.

Er wordt al decennialang geprotesteerd tegen de teamnaam van de NFL-club, omdat Redskins ('roodhuiden') wordt gezien als een discriminerende benaming voor inheemse Amerikanen.

Sponsoren zetten NFL-club onder druk

Miljardair Snyder, sinds 1999 de eigenaar van de Redskins, hield altijd vol dat onder zijn leiding de naam nooit veranderd zou worden, maar anderhalve week geleden kondigde zijn club toch een "grondig onderzoek" aan naar de teamnaam.

Dat besluit kwam nadat er door de Black Lives Matter-protesten weer meer aandacht was gekomen voor de teamnaam 'Redskins'. Meerdere grote sponsoren en investeerders riepen de club uit Washington op om de naam te veranderen.

De club werd in 1932 opgericht als Boston Braves. Een jaar later werd de naam Redskins aangenomen en in 1937 verhuisde het American football-team naar Washington. De club veroverde drie keer de NFL-titel door de Super Bowl te winnen.