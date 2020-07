Rinus van Kalmthout is zondag opnieuw in de middenmoot geëindigd bij de tweede race op Road America in de Amerikaanse IndyCar Series. De negentienjarige Hoofddorper kwam als veertiende over de finish.

Nadat hij zich als vijftiende had gekwalificeerd begon Van Kalmthout voortvarend aan de race in Elkhart Lake, een dorp in de staat Wisconsin. De coureur van Ed Carpenter Racing profiteerde van verschillende crashes bij de start en lag na de eerste ronde al zevende. Een paar rondes later schoof hij op naar de zesde plek.

Kort na zijn eerste pitstop ging Van Kalmthout, die zaterdag bij de eerste race op Road America als dertiende eindigde, de mist in. De Nederlander verloor op zijn koude banden de controle over zijn auto en belandde in het gras. Van Kalmthout verloor verschillende plekken en was daardoor opnieuw veroordeeld tot een rol in de middenmoot.

Na zijn tweede pitstop pakte 'VeeKay', zoals Van Kalmthout door de Amerikanen wordt genoemd, een aantal posities terug. Na gevechten met onder anderen voormalig kampioenen Will Power en Simon Pagenaud eindigde hij als veertiende.

Rosenqvist doorbreekt zegereeks Dixon

De race op Road America werd gewonnen door Felix Rosenqvist. De 28-jarige Zweed passeerde in de voorlaatste ronde Patricio O'Ward (tweede) en boekte zo zijn eerste zege in de IndyCar Series. Voormalig Formule 1-coureur Alexander Rossi completeerde de top drie.

Met zijn overwinning maakte Rosenqvist een einde aan de zegereeks van Scott Dixon. De regerend kampioen, die zondag als twaalfde eindigde, had de eerste drie races van dit seizoen gewonnen. Dixon staat nog wel riant aan de leiding van het kampioenschap.

Het IndyCar-seizoen wordt volgend weekend hervat met twee races op de Iowa Speedway. In de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag staat er een wedstrijd op het programma.