Wil Besseling is zondag door een sterke slotronde als derde geëindigd bij het Oostenrijks Open. De Nederlandse golfer had over vier dagen twee slagen meer nodig dan de Schotse winnaar Marc Warren. Joost Luiten zakte door een slechte laatste achttien holes uit de top tien.

De 34-jarige Besseling evenaarde met 66 slagen (6 onder par) de beste laatste ronde in Atzenbrugg. De nummer 305 van de wereld klom daardoor zestien plaatsen, maar een eerste toernooizege op de European Tour zat er net niet in. Met een totaal van 277 slagen (-11) moest hij Warren en de Duitser Marcel Schneider voor zich dulden.

Warren, die na de derde ronde gedeeld aan de leiding ging met de Duitser Nicolai Von Dellingshausen, was zondag wisselvallig met vier bogeys en zes birdies, maar zijn ronde van 70 (-2) en totaal van 275 (-13) was genoeg voor zijn vierde toernooizege op de European Tour. Schneider eindigde door een ronde van 69 (-3) op -12 voor het toernooi.

Darius van Driel, die de slotdag begon op de derde plek, ging zondag rond in 72 slagen (par) en kwam met -10 uit op de gedeelde vierde plek.

Luiten kende geen goed einde van het eerste Europese toernooi sinds de coronacrisis. De leider na de eerste dag kwam door één birdie, twee bogeys en een double bogey uit op 75 slagen (+3) en zakte met een totaal van 282 (-6) twaalf plaatsen naar de gedeelde achttiende plek.

Daan Huizing (-4) werd 25e, terwijl Robbie van West (+9) niet verder kwam dan de 72e plek.