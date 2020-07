LeBron James is een van de weinige basketballers die bij de hervatting van de NBA geen boodschap tegen racisme of politiegeweld op de achterkant van zijn shirt zal dragen.

"Ik respecteer iedereen die besluit om dat wel te doen, maar het past gewoon niet echt bij mijn missie, bij mijn doel", zei de sterspeler van Los Angeles Lakers tijdens een videocall met journalisten.

NBA-spelers krijgen bij de hervatting van het seizoen eind deze maand de keuze om in plaats van hun naam een statement op de achterkant van het shirt te laten drukken. Ze moeten dan wel kiezen uit een van de teksten die door de NBA in samenspraak met de spelersvakbond zijn opgesteld.

Op die lijst staan onder meer Black Lives Matter, I Can't Breathe, Justice Now, Say Their Names, Anti-Racist en How Many More. Van de 350 spelers hadden er rond woensdagmiddag 285 een keuze doorgegeven. Zeker zeventien spelers hebben aangegeven de eigen naam op het shirt te houden.

James maakte geen deel uit van proces

De 35-jarige James zou mogelijk een andere keus gemaakt hebben als hij inspraak had gehad bij het vaststellen van de teksten. "Ik had wel wat dingen in gedachten, maar maakte geen deel uit van het proces, wat ook niet erg is."

De zestienvoudig NBA-All Star sprak zich in het verleden vaak krachtig uit tegen racisme. "Ik hoef niks op de achterkant van mijn shirt te zetten om mensen mijn boodschap te laten begrijpen en te laten weten waar ik voor sta."

Het seizoen in de NBA, dat vanwege de corona-uitbraak sinds 11 maart stilligt, wordt op 30 juli hervat. Alle wedstrijden zullen worden gespeeld op het complex van Disney World, even buiten Orlando in Florida.