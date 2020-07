De titelstrijd tussen Alexander Volkanovski en Max Holloway bij de eerste avond op het UFC 'Fight Island' in Abu Dhabi heeft voor de nodige controverse gezorgd. Volkanovski werd tot winnaar uitgeroepen, tot onbegrip van UFC-baas Dana White.

Twee van de drie juryleden beslisten met het kleinst mogelijke verschil (48-47) in het voordeel van de Australiër. De Amerikaan Holloway kreeg met dezelfde cijfers het voordeel van het andere jurylid.

"Je kan de beslissingen blijkbaar niet aan deze mensen overlaten", foeterde White op een persconferentie. "We hadden een slechte jury. Of vond iemand van jullie dat Volkanovski de zege verdiende? Dit moeten we gaan uitzoeken. Ik weet zeker dat Max hier kapot van is."

De 28-jarige Volkanovski behoudt dankzij de omstreden zege zijn wereldtitel in het vedergewicht. Voor de Australiër is het zijn negentiende overwinning op rij.

Naast het duel tussen Volkanovski en Holloway stonden er nog twee titelgevechten op het programma. Kamaru Usman (weltergewicht) was in het hoofdgevecht van de avond veel te sterk voor Jorge Masvidal. Peter Yan pakte ten koste van José Aldo de kampioensriem in het bantamgewicht.

De strijd op Yas Island in Abu Dhabi, onder meer bekend van de jaarlijkse Formule 1-race die daar wordt gehouden, was een langgekoesterde wens van UFC-baas White. Het is de eerste internationale vechtavond in coronatijd georganiseerd op een eiland. Ook op 15, 18 en 25 juli wordt er op dezelfde locatie gevochten. Fans zijn op geen van de avonden welkom in de zaal.