Rinus van Kalmthout is er zaterdag (plaatselijke tijd) niet in geslaagd om in de eerste IndyCar-race van dit weekend op Road America in de voorhoede te eindigen. De Nederlander moest genoegen nemen met de dertiende plaats.

De negentienjarige Van Kalmthout werd een week geleden na een fraaie inhaalrace nog knap vijfde in Indianapolis. In Elkhart Lake, een dorp in de staat Wisconsin, kon hij zich niet mengen in de strijd vooraan.

De coureur van Ed Carpenter Racing ging als zestiende van start en bivakkeerde lange tijd in de achterhoede. Door problemen met zijn auto en een lange pitstop viel hij terug naar de 22e plaats.

In de laatste twintig rondes van de race moest de safety car liefst driemaal de baan op door crashes van achtereenvolgens Jack Harvey, Conor Daly en Dalton Kellett. Van Kalmthout was bij de verschillende herstarts goed bij de les en stoomde op naar de dertiende plek, die hij vasthield tot de finish.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beelden van de laatste ronde te bekijken.

Dixon boekt derde zege op rij

De race op Road America, de eerste IndyCar-race sinds de coronacrisis waarbij publiek werd toegelaten, werd gewonnen door Scott Dixon. De Nieuw-Zeelander liet Will Power zo'n twee seconden achter zich. Rookie Álex Palou verraste met de derde plaats.

Dixon boekte zijn derde overwinning op rij, nadat hij eerder triomfeerde in Texas en Indianapolis. De vijfvoudig IndyCar-kampioen gaat logischerwijs ook aan de leiding in het kampioenschap en heeft nu 62 punten voorsprong op nummer twee Simon Pagenaud. Van Kalmthout bezet de twaalfde plek en blijft de beste rookie.

Zondagavond komen de coureurs opnieuw in actie op Road America. De tweede race in Wisconsin gaat om 18.30 uur Nederlandse tijd van start.