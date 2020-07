Golfer Darius van Driel is zaterdag bij het Oostenrijks Open naar de derde plaats geklommen. Joost Luiten zakte op de regenachtige derde dag van het toernooi op de European Tour juist van de tweede naar de zesde plek.

De 31-jarige Van Driel ging in Atzenbrugg rond in zeventig slagen en bleef daarmee twee slagen onder par. De Leidschendammer, die vijf birdies en drie bogeys liet noteren, bracht zijn totaal op 206, tien slagen onder het baangemiddelde.

Van Driel deelt de derde plek met de Spanjaard Sebastian Garcia Rodriguez en de Schot Connor Syme. Het trio heeft slechts één slag achterstand op de Duitser Nicolai Von Dellingshausen en de Schot Marc Warren, die aan kop gaan.

De 34-jarige Luiten had mede door een triple bogey op de zevende hole 72 slagen nodig voor zijn derde ronde. De Zuid-Hollander, die donderdag nog aan de leiding ging en die een dag later kwijtraakte aan de Spaanse routinier Miguel Ángel Jiménez, staat nu op in totaal 207 slagen.

Joost Luiten kende een teleurstellende derde ronde. (Foto: Getty Images)

Besseling zakt weg uit top tien

Jiménez kende met 77 slagen een dramatische ronde en zakte naar de twaalfde plaats. Wil Besseling zakte door een teleurstellende dag (74 slagen) van de achtste naar de negentiende plaats en heeft een totaalscore van 211 achter zijn naam staan.

Daan Huizing is met 214 slagen terug te vinden op de dertigste plek en Robbie van West bezet met 220 slagen de 65e plaats. Lars van Meijel miste vrijdag de cut.

Het Oostenrijks Open is het eerste toernooi op de European Tour sinds de coronacrisis. Het evenement werd in 2013 gewonnen door Luiten.