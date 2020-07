Joost Luiten staat halverwege het Oostenrijks Open op de gedeelde tweede plek. De ervaren Spanjaard Miguel Ángel Jiménez (56) nam in de tweede ronde de leiding over van de Nederlandse golfer.

Luiten had zeventig slagen (2 onder par) nodig voor zijn tweede achttien holes bij het eerste toernooi op de Europese Tour sinds de coronacrisis. De geboren Bleiswijker noteerde vijf birdies, maar moest ook een triple bogey toestaan op de zevende hole.

Jiménez kwam door liefst tien birdies tot een ronde van 65 (-7), waardoor hij met een totaalscore van 133 slagen (-11) eerste staat. Luiten, die donderdag de eerste leider was door een omloop van 65 slagen, geeft met -9 twee slagen toe.

Jiménez, die in zijn lange carrière al 33 professionele toernooien won, kan bij een zege in Oostenrijk zijn eigen record voor oudste toernooiwinnaar op de Europese Tour scherper stellen. De huidige nummer 687 van de wereld, die meestal op de Senior Tour speelt, was in 2014 vijftig toen hij het Spaanse Open op zijn naam schreef.

Luiten deelt de tweede plek met de Schotten Marc Warren en Craig Howie, de Italiaan Renato Paratore en de Duitser Nicolai von Dellingshausen.

Darius van Driel is na een uitstekende ronde van 65 slagen de tweede Nederlander. Hij staat zevende met -8. Wil Besseling (-7) is gedeeld achtste, Daan Huizing (-3) zakte naar de 38e plek en Robbie van West (-2) staat 51e. Lars van Meijel (+6) miste de cut.