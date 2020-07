Na maanden van alleen maar trainen, deden Dafne Schippers, Nadine Visser en Churandy Martina donderdagavond op Papendal mee aan de Inspiration Games. Niet alles ging vlekkeloos en het was voor de atleten erg wennen dat ze hun tegenstanders niet konden zien, maar wat overheerste was de blijdschap dat ze eindelijk weer een wedstrijd konden lopen.

Terwijl Martina een minuut of twintig voor zijn 200 meter in regenjas en regenbroek aankomt bij de kletsnatte baan op Papendal, kijkt zijn tegenstander Noah Lyles zo'n 7.500 kilometer en zes tijdzones verderop in het Amerikaanse Bradenton bij 35 graden uit op wuivende palmbomen en een strakblauwe lucht.

"De omstandigheden zijn natuurlijk niet te vergelijken", zegt Martina met zijn kenmerkende glimlach. "Wij lopen hier in de regen en zij in de warmte. Ha, ik heb die warmte nodig."

De veel betere omstandigheden aan de westkust van Florida lijken Lyles naar een wel heel bijzonder niveau te stuwen, want zijn klok staat stil na 18,90 seconden. Daarmee zou de wereldkampioen op de 200 meter liefst 29 honderdsten sneller hebben gelopen dan het wereldrecord van Usain Bolt, maar al snel blijkt de onwaarschijnlijke prestatie inderdaad te mooi om waar te zijn.

Lyles startte zijn race op de verkeerde plek en heeft daardoor maar 185 meter afgelegd. "Je kunt niet op deze manier met mijn emoties spelen", schrijft de 22-jarige Amerikaan op Twitter, nadat hij vijf minuten heeft gedacht dat hij de nieuwe wereldrecordhouder is.

Op Papendal zorgt de fout in Florida vooral voor vermaak. "Hoe kan dat nou? De lijnen op de baan zijn toch heel duidelijk", lacht Bart Bennema, de coach van Martina. 700 kilometer zuidelijker in Zürich weet de Fransman Christophe Lemaitre dat hij als winnaar 10.000 dollar aan prijzengeld heeft verdiend.

Noah Lyles dacht heel even dat hij de nieuwe wereldrecordhouder op de 200 meter was. (Foto: Getty Images)

Schippers: 'Een heel rare race'

Met de Inspiration Games probeerde de organisatie van de door de coronacrisis afgelaste Diamond League-wedstrijd in Zürich een innovatief alternatief te vinden voor atletiekfans. In totaal deden dertig toppers op zeven verschillende locaties (naast Papendal, Bradenton en Zürich ook het Franse Aubière, het Zweedse Karlstad, het Portugese Lissabon en Walnut in Californië) mee aan acht onderdelen.

De kijkers zagen via een split screen en met hulp van synchronisatie de drie lopers per onderdeel daadwerkelijk tegen elkaar strijden, maar voor de Nederlanders op Papendal was er alleen een verder lege baan en de klok.

"We hebben helemaal niks van de anderen gezien. Pas na de finish zagen we wat beelden", glimlacht Visser, die samen met Marije van Hunenstijn en Schippers achter de Verenigde Staten en Zwitserland als derde eindigt op de incourante 3x100 meter.

"Toen ik op de baan stond, dacht ik niet: oh, er doen ook nog andere landen mee", lacht Schippers. "Het was een heel rare race. Normaal loop je in een estafette naar een tegenstander toe, maar nu was er alleen de streep waar ik me op kon richten."

Ook voor de 36-jarige Martina, die al bijna twee decennia grote atletiekwedstrijden loopt, was het een unieke ervaring in de bossen van Papendal: "Dit was een van mijn bijzonderste races ooit", zegt de sprinter. "Het is raar om alleen tegen jezelf te lopen. Het is mooi dat de organisatie dit heeft opgezet, maar uiteindelijk heb ik echte tegenstanders nodig. Ha, zelfs als ze achter me lopen."

Dafne Schippers was de slotloopster van de Nederlandse 3x100 meter-ploeg. (Foto: Pro Shots)

'Gevoel van een wedstrijd gemist'

Gek of niet, de Nederlandse atleten stonden na hun race met een grote glimlach in de miezerregen. Want dát er weer een echte wedstrijd was, met zelfs wat plukjes publiek langs de kant (er mochten in totaal maximaal 250 mensen aanwezig zijn op Papendal), was de grootste winst van de avond.

"Voor mij was dit de eerste race in lange tijd", aldus Schippers. "En dan merk je wel dat je het gevoel van een wedstrijd gemist hebt. Het is fijn om een wedstrijdprikkel te hebben om de trainingen te onderbreken, want dat houdt het leuk."

Voorlopig blijft het onduidelijk of de Nederlandse atleten dit jaar nog vaker in actie zullen komen. Van half augustus tot en met half oktober staan er elf 'echte' Diamond League-wedstrijden op het programma, maar het coronavirus is nog steeds een onzekere factor. "Ik hoop dat er de komende maanden nog wat wedstrijden doorgaan", zegt Schippers. "En dat we dan ook weer echt tegen elkaar kunnen racen."