Dafne Schippers is donderdag bij een speciale wedstrijd met de Nederlandse estafetteploeg op Papendal als laatste geëindigd. De Utrechtse moest samen met Marije van Hunenstijn en Nadine Visser de Verenigde Staten en Zwitserland voor zich dulden op de 3x100 meter.

De wedstrijd op Papendal maakte deel uit van een speciale editie van de Diamond League-meeting van Zürich. Bij de zogenoemde Inspiration Games namen atleten het vanuit zeven plekken in de wereld 'live' tegen elkaar op. Op alle onderdelen bonden drie atleten of teams met elkaar de strijd aan.

Schippers, Van Hunenstijn en Visser kwamen tot een tijd van 32,94 seconden. Het Nederlandse trio was daarmee een stuk langzamer dan de VS (32,25) en werd ook geklopt door Zwitserland (32,50).

De 28-jarige Schippers, die haar eerste race liep sinds de coronacrisis, kwam als slotloopster in actie. Ze kon de achterstand op Allyson Felix en Mujinga Kambundji, die de laatste 100 meter namens respectievelijk de VS en Zwitserland liepen, echter niet meer goedmaken.

Churandy Martina eindigde als laatste op de 200 meter. (Foto: Pro Shots)

Lyles loopt te korte afstand op 200 meter

Op de 200 meter moest Churandy Martina zich tevredenstellen met de derde plaats in een race tegen de Amerikaan Noah Lyles en de Fransman Christophe Lemaitre. Martina was met 20,82 seconden net iets langzamer dan Lemaitre (20,67).

Lyles was met een tijd van 18,90 seconden maar liefst drie tienden sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt (19,19), maar na afloop werd duidelijk dat hij 185 in plaats van 200 meter had gelopen.

Behalve op Papendal kwamen de atleten in actie in Zürich, Lissabon, de Amerikaanse plaatsen Bradenton en Walnut, het Zweedse Karlstad en het Franse Aubière. Naast de sprintdisciplines waren er wedstrijden in het polsstokhoogspringen voor mannen en vrouwen en het hinkstapspringen bij de mannen.