Joost Luiten is donderdag uitstekend begonnen aan het eerste golftoernooi op de European Tour sinds de coronacrisis. De Zuid-Hollander gaat voorlopig alleen aan kop bij het Oostenrijks Open.

De 34-jarige Luiten legde zijn openingsronde af in 65 slagen en bleef daarmee zeven slagen onder par. Hij liet acht birdies noteren en had slechts één bogey.

Nog niet alle golfers hebben hun eerste ronde voltooid, waardoor Luiten de koppositie nog kan kwijtraken. Die kans lijkt klein, want alleen de Schotten Marc Warren en Connor Syme lijken nog in de buurt van de score van de Nederlander te kunnen komen.

Luiten heeft één slag voorsprong op de Schot Craig Howie, die de tweede plaats bezet. De derde plek wordt met 67 slagen gedeeld door de Zweed Philip Eriksson, de Deen Nicolai Højgaard en de Italiaan Lorenzo Scalise.

Ook Besseling kent goede start

Voor Luiten is het Oostenrijks Open, dat hij in 2013 op zijn naam schreef, zijn eerste toernooi sinds begin maart. Sindsdien lag het golfseizoen stil vanwege de coronacrisis.

Ook Wil Besseling is goed begonnen aan het toernooi in Atzenbrugg. Hij had 68 slagen nodig voor zijn openingsronde en is voorlopig terug te vinden in de top tien.

De andere Nederlandse deelnemers konden zich niet mengen in de top van het klassement. Daan Huizing ging rond in 70 slagen, Darius van Driel en Robbie van West lieten beiden 71 slagen noteren en Lars van Meijel kwam binnen in 73 slagen.