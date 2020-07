De Chinese regering heeft donderdag besloten om vrijwel alle internationale sportevenementen van dit jaar te gaan schrappen. Alleen de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking blijven sowieso op de kalender staan.

Naast de kwalificatiewedstrijden voor de Winterspelen is er ruimte voor enkele andere belangrijke evenementen, maar het is nog onduidelijk welke wedstrijden. De Chinese overheid heeft nog geen concrete lijst opgesteld met alle afgelastingen.

Door de maatregel zou er onder meer een streep gezet kunnen worden door de Grand Prix van China in de Formule 1. De race in Sjanghai zou oorspronkelijk in april worden afgewerkt, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. De internationale autosportfederatie FIA hoopt nog een nieuwe datum te vinden.

In het tennis zouden de WTA Finals, het jaarlijkse eindejaarstoernooi bij de vrouwen, in Shenzhen en nog vijf andere WTA-toernooien niet doorgaan. Bij de mannen kunnen vier toernooien van de kalender verdwijnen.

Op de aangepaste wielerkalender zou er geen plaats meer zijn voor de Ronde van Guangxi bij de mannen en voor de Ronde van Chongming bij de vrouwen. Tevens staan twee grote golftoernooien en de World Tour Finals in het badminton op de tocht.

Het coronavirus dook eind vorig jaar voor het eerst op in de Chinese stad Wuhan en leidde in China tot ruim 83.000 besmettingen en meer dan 4.600 doden. De laatste maanden worden er nauwelijks meer mensen positief getest in het Aziatische land. Alleen in Peking ontstond afgelopen maand een nieuwe uitbraak, maar die is inmiddels ook onder controle.