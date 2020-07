De strijd om de Ryder Cup gaat dit jaar niet door. Vanwege de coronacrisis is besloten om het toernooi waarin de beste golfers van Europa en de Verenigde Staten het in teamverband tegen elkaar opnemen met een jaar uit te stellen, laat de organisatie woensdag weten.

De beslissing om de Ryder Cup uit te stellen, heeft ook gevolgen voor de volgende edities. Zo zal er ook daarna gespeeld gaan worden in oneven jaren, in ieder geval tot en met 2037.

De Ryder Cup wordt eens in de twee jaar gehouden en zou van 25 tot en met 27 september plaatsvinden in het Amerikaanse Kohler in de staat Wisconsin. Het toernooi is nu verschoven naar 24 tot en met 26 september volgend jaar, op dezelfde locatie.

De organisatie van het prestigieuze toernooi laat in een persverklaring weten dat de gezondheid van alle betrokkenen "absolute topprioriteit" heeft en dat het daarom niet verantwoord is om de Ryder Cup dit jaar door te laten gaan.

"In tegenstelling tot andere grote sportevenementen die in bestaande stadions worden gespeeld, moeten we nu een beslissing nemen over het bouwen van faciliteiten. Het was duidelijk dat de autoriteiten in Wisconsin ons nog niet konden garanderen of het verantwoord is om in september een toernooi voor duizenden toeschouwers te organiseren."

Bij de Ryder Cup nemen twaalf Europese spelers het op tegen twaalf golfers uit de Verenigde Staten. Het toernooi vond aanvankelijk plaats in oneven jaren. Na het verschuiven van de editie van 2001, wegens de terroristische aanslagen in New York, werd het sindsdien in even jaren gehouden.