Tweevoudig wereldkampioen snowboarden Alex Pullin is op 32-jarige leeftijd overleden. De Australiër verdronk toen hij aan het speervissen was in zee.

Pullin werd woensdag gevonden voor de kust van Gold Coast, in de Australische staat Queensland. Volgens de lokale autoriteiten werd hij door omstanders uit het water gehaald en probeerden medici hem nog te reanimeren, maar was dat tevergeefs.

"We zijn geschokt en bedroefd door het plotselinge overlijden van drievoudig olympiër Alex Pullin", schrijft Snow Australia in een verklaring. "Onze gedachten en condoleances gaan uit naar zijn familie, teamgenoten en staf."

Pullin kroonde zich in 2011 en 2013 tot wereldkampioen op het onderdeel snowboardcross en pakte in 2017 WK-brons. Hij deed in 2010, 2014 én 2018 mee aan de Olympische Winterspelen en was in 2014 in Sotsji de vlaggendrager namens Australië.

Ondanks zijn drie deelnames aan de Spelen slaagde Pullin er nooit in een olympische medaille te veroveren. Zijn beste resultaat boekte hij in 2018 bij de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, waar hij zesde werd na een val in de finale.