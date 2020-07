Het KLM Open gaat dit jaar niet door. Het Nederlandse golftoernooi, dat deel uitmaakt van de Europese Tour, kan niet voldoen aan alle voorschriften van de overheid met betrekking tot het coronavirus.

"Ondanks de versoepelde maatregelen moesten er zo veel aanpassingen worden gedaan om aan de RIVM-richtlijnen te kunnen voldoen, dat het binnen de nog beschikbare tijd en de gewenste ambitie een onmogelijke opgave was om een aangepast KLM Open te organiseren", zegt toernooidirecteur Daan Slooter.

Het KLM Open zou dit jaar van 17 tot en met 20 september worden gehouden op golfbaan Bernardus Golf in het Brabantse Cromvoirt, vlakbij Den Bosch. Vorig jaar vond de honderdste editie plaats in Amsterdam en die werd gewonnen door Sergio García.

"Het is spijtig dat we de Nederlandse golfliefhebbers het sportieve hoogtepunt van de golfkalender dit jaar niet kunnen bieden. Maar in het licht van wat er nu wereldwijd speelt, is het KLM Open ook niet het allerbelangrijkste", aldus Slooter.

Sergio García won de honderdste editie van het KLM Open.(Foto: Pro Shots)

KLM Open werd zelden afgelast

Het is niet bekend aan welke exacte richtlijnen de organisatie niet kan voldoen. In een verklaring van het KLM Open staat dat de overheidsmaatregelen tegen verspreiding van COVID-19 "niet voldoende aansluiten bij de specifieke eigenschappen en publieksbewegingen van een golftoernooi zoals het KLM Open".

Het kwam in de geschiedenis zelden voor dat het KLM Open, dat voorheen The Dutch Open heette, niet kan worden gehouden. Alleen in 1913 en 1914 en gedurende de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) werd het golftoernooi niet gespeeld.

De laatste Nederlandse winnaar was Joost Luiten. De geboren Bleiswijker schreef het KLM Open in 2013 voor de eerste keer op zijn naam door Miguel Angel Jiménez in een play-off te verslaan en in 2016 won hij het toernooi opnieuw.