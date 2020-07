De internationale wielerunie UCI heeft dinsdag besloten om het wereldkampioenschap BMX niet door te laten gaan. Het toernooi wordt dit jaar sowieso niet meer gehouden.

Het WK BMX zou eigenlijk van 26 tot en met 31 mei in de Verenigde Staten worden georganiseerd, maar het evenement werd vanwege de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Op verzoek van de organisatie in Houston is het WK nu helemaal geschrapt.

De VS is wereldwijd het land dat het zwaarst is getroffen door het coronavirus. Er zijn al meer dan 130.000 mensen overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus en er gelden nog altijd reisrestricties voor veel landen.

Aangezien er in 2020 helemaal geen WK wordt georganiseerd, vindt het eerstvolgende wereldkampioenschap pas over ruim een jaar plaats. In 2021 wordt het WK van 20 tot en met 25 augustus op Papendal in Arnhem gehouden.

Door het geschrapte WK in de VS mag regerend wereldkampioen Twan van Gendt volgend jaar op Papendal in de regenboogtrui rijden. De Nederlander pakte vorig jaar het goud in het Belgische Heusden-Zolder, terwijl Niek Kimmann zilver veroverde. Bij de vrouwen was er zilver voor Laura Smulders.