Voorzitter Dana White van vechtsportbond UFC ziet zaterdag zijn langgekoesterde wens uitkomen: in Abu Dhabi wordt voor het eerst in coronatijd een internationale vechtavond georganiseerd op een eiland. Dit is alles wat je moet weten over het veelbesproken 'Fight Island' in het Midden-Oosten.

Het is aan het begin van de coronacrisis als de controversiële UFC-baas White voor het eerst zijn plan ter sprake brengt om gevechten te organiseren op een eiland. Vrijwel alle sportevenementen liggen op dat moment stil vanwege de COVID-19-pandemie, maar de Amerikaanse zakenman weigert zich daarbij neer te leggen.

Mede door de storm van kritiek komt het plan niet van de grond - er werden wel meerdere evenementen afgewerkt in de VS - maar White krijgt nu alsnog zijn zin. Op 11, 15, 18 en 25 juli worden er (zonder fans) vechtavonden georganiseerd op Yas Island in Abu Dhabi, waar jaarlijks ook een Formule 1-race wordt gehouden.

Op deze manier kunnen internationale Mixed Martial Arts-vechters, die voorlopig niet in de VS welkom zijn vanwege reisrestricties, naar de Verenigde Arabische Emiraten vliegen om in actie te komen. De vechters en hun coaches komen op Yas Island net als alle UFC-medewerkers in een zogenoemde 'bubbel' terecht.

Ze zullen verblijven in een veiligheidszone van meer dan 16 vierkante kilometer, afgesloten van de buitenwereld. Daarin bevinden zich een arena, een hotel, trainingsfaciliteiten en eetgelegenheden. Van vechters die al in actie zijn gekomen wordt verwacht dat ze de bubbel direct daarna verlaten.

Kamaru Usman en Jorge Masvidal vormden de headliner van UFC 251. (Foto: Getty Images)

Vechters en coaches worden meermaals getest

Alle deelnemers die in de Verenigde Arabische Emiraten arriveren, worden getest op het COVID-19-virus en moeten in hun hotel blijven tot de uitslag bekend is. De vechters en hun coaches, die ook vóór vertrek worden onderzocht, moeten 48 uur na aankomst én vlak voor hun wedstrijd wederom een coronatest ondergaan.

Al het personeel dat in de veiligheidszone werkt, moest vanaf 19 juni verplicht veertien dagen in quarantaine in een hotel. In de tussentijd bouwden 740 medewerkers de octagon en andere faciliteiten op.

Alle gevechten vinden plaats in het Flash Forum, waar normaal gesproken duizenden mensen in kunnen maar dat nu gesloten blijft voor publiek. Buiten op het strand, vlak bij het water, is een octagon gebouwd die gebruikt kan worden voor trainingen.

De organisatie heeft in de arena zogenoemde misttunnels geïnstalleerd, die bezoekers van de arena ontsmetten. Het dragen van mondkapjes is overal verplicht en de octagon wordt tussen de gevechten door grondig schoongemaakt.

Op het strand is een octagon gebouwd voor vechters om te trainen. (Foto: Getty Images)

Gilbert Burns test voor vertrek positief

De strenge coronamaatregelen bleken niet voor niets, want ze zorgden ervoor dat Gilbert Burns een streep kon zetten door UFC 251. De 33-jarige Braziliaan testte voor vertrek uit Las Vegas positief op het coronavirus, waardoor hij niet meer tegen Kamaru Usman kon strijden om de wereldtitel in het weltergewicht.

Het gevecht tussen Burns en Usman was de headliner van het eerste evenement op Yas Island, waardoor de avond onder druk kwam te staan. De UFC handelde echter snel en strikte Jorge Masvidal om de plek van Burns in te nemen, zodat er alsnog drie titelgevechten op het programma blijven staan.

Alexander Volkanovski en Max Holloway strijden bij UFC 251 om de titel in het vedergewicht en in het bantamgewicht vechten Petr Yan en José Aldo om de kampioensriem. De drie titelgevechten staan allemaal in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) op het programma.

Het is overigens niet de eerste keer dat de UFC zich op het toeristische Yas Island begeeft. De laatste keer was in september 2019, toen Khabib Nurmagomedov met succes zijn titel in het lichtgewicht verdedigde door Dustin Poirier te verslaan.