American footballer Patrick Mahomes van Kansas City Chiefs mag zich de bestbetaalde sporter in de Verenigde Staten noemen. De NFL-ster verlengde zijn contract maandag met tien jaar tot medio 2031.

Zijn nieuwe verbintenis is volgens ESPN over een periode van tien jaar 450 miljoen dollar (omgerekend bijna 400 miljoen euro) waard. Dat historische bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 503 miljoen dollar.

Mahomes stond sowieso nog tot 2021 onder contract bij de Chiefs, die hem nu dus voor in totaal twaalf jaar vastleggen. In die periode zal de quarterback minstens 477,6 miljoen dollar (circa 422 miljoen euro) verdienen en daarmee troeft hij honkballer Mike Trout af.

De outfielder van Los Angeles Angels tekende in maart 2019 een twaalfjarig contract ter waarde van 426,5 miljoen dollar. Die verbintenis werd toen gezien als de meest lucratieve deal ooit in Noord-Amerika.

De 24-jarige Mahomes werd in 2018 uitgeroepen tot waardevolste speler van de NFL en bereikte vorig jaar het hoogtepunt van zijn loopbaan door met Kansas City Chiefs de Super Bowl te winnen. San Francisco 49ers werd met 31-20 verslagen.

Daar bleef het niet bij, want Mahomes werd uitgeroepen tot MVP (Most Valuable Player) van de wedstrijd. Hij is na Ben Roethlisberger (2006) de jongste quarterback die ooit de Super Bowl heeft gewonnen.