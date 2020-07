Bubba Wallace heeft op ingetogen wijze gereageerd op een tweet waarin Donald Trump hem opriep om excuses te maken. De NASCAR-coureur meldt maandag via sociale media dat liefde het altijd wint van haat.

Trump reageerde eerder op de dag op een voorval van vorige maand, toen in de garagebox van Wallace een strop zou zijn gevonden. Wallace is de enige zwarte coureur in de NASCAR en spreekt zich al langere tijd uit tegen racisme, waardoor ernstig rekening werd gehouden met een gerichte actie.

Wallace werd daarop overladen met steunbetuigingen en door collega-coureurs bij de volgende race naar de voorkant van het startveld geduwd. De FBI concludeerde na onderzoek echter dat het ging om een misverstand, omdat het stuk touw al maanden in de box zou hebben gelegen.

"Heeft Bubba zich eigenlijk al verontschuldigd tegenover al die geweldige NASCAR-coureurs en officials die hem te hulp schoten en bereid waren alles voor hem op te offeren, toen bekend werd dat het een hoax was?", vroeg de president van de Verenigde Staten zich af via Twitter. "Het heeft geleid tot de laagste kijkcijfers ooit."

'Reageer niet met haat, ook niet als die van de president komt'

Wallace, die de vermeende strop overigens niet zelf aantrof, maar deze te zien kreeg op foto's, reageerde een paar uur later eveneens via Twitter. Hij richt zich met zijn verklaring tot "de volgende generatie".

"Je woorden zullen altijd tegen een hogere standaard worden afgemeten dan bij anderen", schrijft hij onder meer. "Daar moet je op voorbereid zijn. Dat leer je niet op school, maar door vele beproevingen en door ups en downs."

"Tenslotte, beantwoord de haat die je kant op komt altijd met liefde. Elke dag weer. Zelfs als die haat van de president van de Verenigde Staten komt."