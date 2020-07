Nyck de Vries is voor de rest van het jaar én voor volgend seizoen de test- en reservecoureur van Toyota, dat uitkomt in het World Endurance Championship (WEC). De 24 uur van Le Mans maakt deel uit van die klasse.

De 25-jarige De Vries deed in december mee aan een test voor talenten in Bahrein en maakte daar genoeg indruk op Toyota om een contract af te dwingen. Het team prijst maandag in een verklaring zijn "volwassenheid, intelligentie en teamspirit".

"Het is duidelijk dat Nyck heel veel potentie heeft", zegt Toyota-baas Hisatake Murata. "Samen met Kenta Yamashita hebben we twee veelbelovende jonge coureurs in onze stal en dat is goed nieuws voor de toekomst. Ik kijk er naar uit om hun ontwikkeling te aanschouwen."

De Vries heeft al ervaring in het WEC, want hij komt namens Racing Team Nederland uit in de LMP2-klasse. Hij vormt een team met Giedo van der Garde en Frits van Eerd. Toyota rijdt in de belangrijkste LMP1-klasse.

Vorig seizoen maakte De Vries nog indruk door als eerste Nederlandse coureur de titel in de Formule 2 te veroveren. In tegenstelling tot zijn toenmalige concurrent Nicholas Latifi maakte hij niet de overstap naar de Formule 1. De Nederlander kreeg uiteindelijk een stoeltje bij Mercedes in de Formule E.

Het seizoen in de raceklasse voor elektrische auto's werd in maart stilgelegd vanwege de coronacrisis en is nog niet hervat. Er zijn daardoor pas vijf races verreden dit jaar. De Vries bezet de dertiende plek in het algemeen klassement.