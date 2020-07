Rinus van Kalmthout is dolblij dat hij zich zaterdag heeft kunnen revancheren voor zijn eerste race in de IndyCar Series. De Nederlander knokte zich in Indianapolis, een maand na zijn teleurstellende debuutwedstrijd, van de achttiende naar de vijfde plek.

"Dit was echt een geweldige race", zei een dolblije Van Kalmthout na de wedstrijd. "Van plek achttien naar plek vijf is echt heel mooi. Ik heb alles gedaan wat ik kon en heb elke ronde keihard gewerkt. Ik ben nog nooit in mijn leven zó blij geweest."

De negentienjarige Van Kalmthout leek door een teleurstellende kwalificatie een moeizame race tegemoet te gaan in Indianapolis, maar mede dankzij een neutralisatie van de race was hij na twintig rondes al van de achttiende naar de tiende positie gestegen.

Halverwege de wedstrijd reed de Nederlander op de vijfde plek en die positie gaf hij niet meer uit handen. Van Kalmthout revancheerde zich zo voor zijn teleurstellende debuut in de IndyCar van vorige maand in Texas, toen hij in de openingsfase uitviel.

"Ik ben het team dankbaar dat ze mij zo'n geweldige auto hebben gegeven", zei een jubelende Van Kalmthout, die door zijn prestatie in Indianapolis naar de elfde plek in het algemeen klassement stijgt. "Wat een manier om Independence Day te vieren, ik kan het nog steeds niet geloven."

Van Kalmthout hoeft niet lang te wachten op zijn volgende race, want hij komt deze maand nog twee keer in actie. Volgende week staat er een wedstrijd in de staat Wisconsin op het programma en een week later wordt er in Iowa geracet.