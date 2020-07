Rinus van Kalmthout heeft zaterdag indruk gemaakt bij zijn tweede race in de Amerikaanse IndyCar Series. De Nederlander knokte zich op de Indianapolis Motor Speedway van de achttiende naar de vijfde plek.

De negentienjarige Van Kalmthout, die na een moeizame kwalificatie vanuit de achterhoede moest starten, profiteerde van een uitstekende pitstopstrategie en een crash van Oliver Askew, waardoor de race werd geneutraliseerd. 'Veekay', zoals Van Kalmthout door de Amerikanen wordt genoemd, reed na twintig rondes al op de tiende plaats en halverwege de wedstrijd vond hij zichzelf terug op de vijfde plek.

De inhaalrace van Van Kalmthout stokte na zijn derde pitstop, toen hij vast kwam te zitten achter Colton Herta. De Hoofddorper probeerde het wel, maar kwam de Amerikaan niet voorbij.

Aan het eind van de race had Van Kalmthout nog wel moeite om zijn vijfde plek vast te houden. Hij werd opgejaagd door voormalig Formule 1-coureur Marcus Ericsson, maar die moest zijn meerdere erkennen in de coureur van Ed Carpenter Racing.

Optreden Van Kalmthout in schril contrast met debuutrace

Vooraan reed Scott Dixon, die de eerste race ook al won, onbedreigd naar de zege. Graham Rahal werd tweede en Simon Pagenaud eindigde als derde.

Voor Van Kalmthout staat zijn optreden in Indianapolis in schril contrast met zijn debuutrace een maand geleden op de Texas Motor Speedway. Daar viel hij al in de openingsfase uit.

Dankzij zijn vijfde plaats in Indianapolis klimt Van Kalmthout in het kampioenschap met 38 punten naar de elfde plaats. De leiding is met 104 punten in handen van Dixon, die wordt gevolgd door Pagenaud (75) en Josef Newgarden (64).

Het Indycar-seizoen, dat vanwege het coronavirus maanden werd uitgesteld, wordt over een week hervat op Road America in de staat Wisconsin. Zowel op zaterdag als op zondag staat er een race op het programma.