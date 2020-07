Femke Bol heeft zaterdag bij wedstrijden op Papendal sneller gelopen dan het 22 jaar oude Nederlands record op de 400 meter. De twintigjarige atlete kwam tot een tijd van 54,47 seconden.

Bol was vijftien honderdsten sneller dan het Nederlands record, dat sinds 1998 in handen van van Ester Goossens. Bovendien was de Amersfoortse bijna een seconde sneller dan haar persoonlijk record (55,32).

De tijd van Bol wordt niet als Nederlands record erkend, want daarvoor moeten minimaal drie atleten meedoen aan een race. Met Léa Sprunger, die in 2018 Europees kampioene op de 400 meter horden werd, deed er slechts één andere atlete mee. Bovendien haalde de Zwitserse wegens vermoeidheid de finish niet.

Bol laat tijdens de eerste wedstrijden in Nederland sinds de coronacrisis zien in topvorm te zijn. Ruim een week geleden liep Bol op Papendal met 51,16 seconden ook al een persoonlijk record op de 400 meter.

De atleten bereiden zich voor op de NK atletiek, dat op 29 en 30 augustus achter gesloten deuren plaatsvindt op de baan van Maarschalkerwaard in Utrecht.