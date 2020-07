Gilbert Burns zal volgende week zaterdag naar verluidt niet meedoen aan UFC 251 op het vechteiland in Abu Dhabi. De Braziliaan is positief getest op het coronavirus.

De 33-jarige Burns zou het opnemen tegen de Nigeriaan Kamaru Usman in het weltergewicht. Naar verluidt zoekt UFC-baas Dana White een vervanger voor Burns, die samen met Usman de hoofdact vormde van het evenement.

De kans is ook aanwezig dat het gevecht wordt verplaatst naar een later moment. In dat geval wordt het gevecht tussen Alexander Volkanovski en Max Holloway in het vedergewicht waarschijnlijk de nieuwe headliner van het evenement.

"Dit is verschrikkelijk nieuws. Ik voel me niet goed, maar ik ga deze strijd winnen! Blijf veilig allemaal en veel liefs", schrijft Burns op Twitter. Ook zijn coach Greg Jones heeft volgens diverse media het COVID-19-virus onder de leden.

UFC 251 eerste vechtavond van reeks

Burns was de laatste tijd aan het trainen in Florida en reisde onlangs naar Las Vegas, waar de vechters voor de laatste keer worden getest voordat ze naar Abu Dhabi vliegen. Door zijn positieve test bleef hij logischerwijs achter in de Verenigde Staten.

UFC 251 is de eerste van een reeks evenementen die in juli worden afgewerkt op het besloten Yas Island. De vechters, coaches en het personeel zullen al die tijd verblijven in een soort veiligheidszone van meer dan 16 vierkante kilometer om besmetting met het COVID-19-virus te voorkomen.

Op het eiland bevinden zich een arena, hotel, trainingsfaciliteiten en eetgelegenheden. Op 15, 18 en 25 juli staan er eveneens gevechten op het programma. Er is geen publiek welkom in Abu Dhabi.