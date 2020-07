GLORY, dat onder meer Rico Verhoeven en Badr Hari onder contract heeft staan, verkeert door de coronacrisis in financieel zwaar weer. In Singapore, waar het hoofdkantoor van de kicksportbond gevestigd is, heeft curator AAG crediteuren van het bedrijf opgeroepen om openstaande schulden op te eisen.

GLORY heeft (nog) geen faillissement aangevraagd. Wel is de Amerikaanse CEO Marshall Zelaznik in mei vertrokken. Ook de Nederlandse topman Remon Daalder is niet langer werkzaam voor het bedrijf.

Cor Hemmers, die als externe consultant gevechten organiseert voor GLORY, schrijft zaterdag in een verklaring op Facebook dat er gewerkt wordt aan een coronaproof plan om de toekomst van GLORY te waarborgen.

In december organiseerde GLORY met Collission II nog het grootste kickboksevenement ter wereld sinds de K1 in Japan begin deze eeuw failliet ging. Het Arnhemse Gelredome was met 31.000 toeschouwers uitverkocht voor het duel tussen Verhoeven en Hari, dat op televisie bijna 3,5 miljoen kijkers trok.

Sindsdien werd alleen nog een kleine fight night in Utrecht georganiseerd, voordat in maart wereldwijd alle sportcompetities wereldwijd kwamen stil te liggen wegens het coronavirus. Zonder evenementen heeft GLORY nauwelijks inkomsten.