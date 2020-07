Cleveland Indians gaat overwegen om de clubnaam te veranderen. Het team in de Major League Baseball (MLB) doet dat naar aanleiding van recente protesten in de Verenigde Staten over discriminatie.

De naam van Cleveland Indians staat onder druk, omdat de term indianen wordt gezien als een discriminerende benaming voor inheemse Amerikanen.

"De sociale onrust in ons land onderstreept dat we ons als organisatie moeten blijven verbeteren op het gebied van sociale rechtvaardigheid", schrijft Cleveland Indians zaterdag (lokale tijd) in een verklaring op de site.

"Met dat doel in gedachten, zijn we vastbesloten om de juiste mensen in de gemeenschap bij dit proces te betrekken zodat we het juiste pad bewandelen wat betreft onze teamnaam."

Cleveland Indians is niet het eerste Amerikaans sportteam dat vanwege de recente protesten kritisch naar de eigen naam gaat kijken. American footballclub Washington Redskins lijkt eveneens bereid om tot een naamwijziging over te gaan.

Begin 2018 maakte Cleveland Indians al bekend niet meer met een rode indiaan op het tenue te willen spelen. Het logo van Chief Wahoo stond sinds 1947 op de shirts van de honkbalploeg uit Ohio.