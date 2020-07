Abdulmanap Nurmagomedov, de vader en coach van UFC-kampioen Khabib Nurmagomedov, is vrijdag op 57-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Moskou.

"Er heeft mij treurig nieuws bereikt, vrienden, Abdulmanap Nurmagomedov heeft deze wereld verlaten", schrijft de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, die goed bevriend is met de familie Nurmagomedov, op de chatapp Telegram.

Abdulmanap Nurmagomedov lag al een kleine twee maanden in het ziekenhuis, nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. De Rus had al onderliggende gezondheidsklachten - hij onderging vorig jaar een hartoperatie - en moest twee keer in een kunstmatige coma worden gebracht.

Khabib Nurmagomedov (op de foto bij het artikel) schreef vorige week op Instagram dat zijn vader hersteld was van COVID-19, maar dat hij nog op de intensive care lag vanwege complicaties aan zijn hart en nieren.

De 31-jarige Khabib Nurmagomedov, die van jongs af aan werd getraind door zijn vader, geldt als een van de beste MMA-vechters. De Rus uit Dagestan staat op 28 zeges in 28 UFC-gevechten.

Hij moest door de coronacrisis zijn geplande deelname aan UFC 249 afzeggen en vertelde in mei dat hij door zijn zieke vader niet aan een nieuw gevecht wilde denken.