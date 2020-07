De NK atletiek wordt dit jaar toch nog gehouden. De Nederlandse atleten strijden op 29 en 30 augustus achter gesloten deuren om de nationale titels op de baan van Maarschalkerwaard in Utrecht.

De NK atletiek zouden oorspronkelijk op 26 tot en met 28 juni plaatsvinden in Den Haag, maar het evenement kon toen niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Nu heeft de Nederlandse Atletiekunie dus een nieuwe datum én locatie gevonden.

"Met de ervaring als organisator van de NK's in 2017 en 2018 nog op het netvlies, achten we het goed neerzetten van dit NK als zeer goed haalbaar", zeggen de Utrechtse verenigingen AV Phoenix en U-Track vrijdag in een persbericht.

"We zijn een geoliede machine. Natuurlijk zien wij de uitdaging, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we dit samen kunnen realiseren. Een feestje voor de Utrechtse atletiek dus waar we erg naar uitkijken."

Verder worden dit jaar ook nog onder meer het NK snelwandelen 20 kilometer (29 augustus in Drunen), NK 10 kilometer (19 september in Leiden), NK snelwandelen 10 en 50 kilometer (4 oktober in Tilburg) en NK marathon (18 oktober in Amsterdam) georganiseerd.

Ook internationaal gezien ondervond het atletiek de afgelopen maanden veel hinder van de uitbraak van het coronavirus. Zo ging er onder meer een streep door de Olympische Spelen in Tokio, de EK atletiek in Parijs en de WK indoor atletiek in Nanjing.