De kans is groot dat een Nederlander wordt uitgeroepen tot Wereldhandbalster van het Jaar. Drie speelsters van Oranje maken kans op de prijs, zo blijkt uit de lijst met nominaties die de internationale bond IHF bekend heeft gemaakt.

Lois Abbingh, Estavana Polman en keeper Tess Wester behoren tot de vijf genomineerden. Zij speelden in december een belangrijke rol op het WK in Japan waar Oranje een gouden medaille pakte. Polman werd al verkozen tot beste speelster van het WK en Abbingh maakte in de laatste seconde de winnende treffer in de finale tegen Spanje (30-29).

Het Oranje-trio heeft bij de verkiezing concurrentie van de Noorse Stine Bredal Oftedal en Anna Vyakhireva uit Rusland. Op 18 juli wordt bekend welke speelster wordt uitgeroepen tot Handbalster van het Jaar 2019.

Ook Oranje-bondscoach Emmanuel Mayonnade is genomineerd door de IHF. De Fransman maakt kans op de prijs voor de Trainer van het Jaar 2019.

Nog nooit wist een Nederlandse speler de internationale prijs te winnen. De Roemeense Cristina Neagu werd de laatste drie keer uitgeroepen tot beste speelster ter wereld.

Een panel van experts heeft de nominaties gemaakt. Via een internetpoll die vrijdag online is gegaan, mag het publiek de winnaar aanwijzen.