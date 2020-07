Belangrijke sponsors van de Washington Redskins willen dat de American football-ploeg zijn naam wijzigt. 'Redskins' ('roodhuiden') wordt gezien als een discriminerende benaming voor inheemse Amerikanen.

Koeriersdienst FedEx, dat naamgever is van het stadion van de Redskins, heeft het team donderdag formeel verzocht zijn naam te wijzigen. Kledingsponsor Nike verwijderde alle merchandise van de club uit zijn webshop.

Vorige week vrijdag deed een groep investeerders en aandeelhouders een oproep aan de grote drie sponsors van de Redskins (naast FedEx en Nike ook Pepsi) om hun sponsorcontract te verscheuren als de naam niet gewijzigd zou worden.

Er wordt al decennialang geprotesteerd tegen de naam van de club en rondom de Black Lives Matter-protesten in de Verenigde Staten laaide de discussie onlangs opnieuw op.

Standbeeld voormalig Redskins-eigenaar verwijderd

De club werd in 1933 opgericht als Boston Redskins en verhuisde vier jaar later naar de Amerikaanse hoofdstad. George Marshall was toen de eigenaar van de club. Onder zijn leiderschap waren de Redskins in 1962 de laatste NFL-club die zwarte spelers in zijn selectie opnam.

In juni werd een standbeeld van Marshall bij het oude stadion van de Redskins door het stadsbestuur verwijderd. "Dit beeld van een persoon die niet geloofde in gelijkheid en integratie tegenwerkte, druist in tegen waar deze stad en dit land voor staan", meldde Washington in een verklaring.

Daniel Snyder, de huidige eigenaar van de club, heeft al meermaals laten weten dat de clubnaam niet gewijzigd wordt zolang hij het voor het zeggen heeft.