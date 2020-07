De Russische atletiekfederatie heeft de eerste betalingstermijn van een boete van de internationale bond World Athletics laten verlopen. Daarmee wordt de kans een stuk kleiner dat Russische atleten onder neutrale vlag mogen deelnemen aan grote internationale toernooien als de Olympische Spelen.

De Russische bond had voor 1 juli 5 miljoen dollar (4,4 miljoen euro) moeten overmaken aan World Athletics. In maart kregen de Russen een boete van in totaal 10 miljoen dollar opgelegd wegens het schenden van dopingregels.

Evgeniy Yurschenko (foto), voorzitter van de Russische bond, zei donderdag dat er onvoldoende geld is om de boete te betalen.

World Athletics meldde in maart dat Russische atleten mogelijk tot internationale toernooien worden toegelaten als ze in een "dopingvrije" omgeving trainen. Als voorwaarde stelde de internationale bond wel dat de boete op tijd betaald zou worden.

De Russische atletiekbond is sinds 2015 uitgesloten van deelname aan internationale toernooien, nadat het WADA bewijs vond van massaal dopinggebruik onder atleten uit het land. Rusland vecht die straf nog altijd aan. In november buigt het internationale strafhof in de sport (CAS) zich over de zaak.