Motorcoureur Michael van der Mark vervolgt zijn loopbaan in 2021 bij BMW, zo meldt de Duitse fabrikant donderdag. De 27-jarige Gouwenaar komt over van concurrent Yamaha, waar hij dinsdag na vier seizoenen al zijn vertrek had aangekondigd.

Net als Yamaha komt BMW uit in het superbikekampioenschap. De Duitse fabrikant keerde in 2019 na een jarenlange afwezigheid terug in het WK superbike.

"We zijn verheugd Michael te verwelkomen bij BMW", aldus Shaun Muir, directeur van het superbiketeam van BMW. "Hij heeft een schat aan ervaring en is een van de jongste, meest getalenteerde rijders van het veld."

Van der Mark maakte in 2015 zijn debuut in het WK superbike. Hij reed in de eerste twee jaar voor Honda, waarna hij verhuisde naar Yamaha. In dienst van het Japanse team boekte hij drie Grand Prix-zeges en twintig podiumplaatsen. Op de Yamaha-motor reed hij ook twee keer in de MotoGP, de koningsklasse in de motorsport.

Bij Yamaha kende Van der Mark in 2018 zijn beste jaar in het superbikekampioenschap met een derde plaats in het WK-klassement.

Van der Mark staat vijfde in WK-stand

Dit seizoen kwam Van der Mark redelijk uit de startblokken. In de eerste drie manches eindigde hij telkens naast het podium. Na twee vierde en één vijfde plaats op het Philip Island in Australië bezet hij de vijfde plaats in de WK-stand.

Na die races werd het seizoen stilgelegd als gevolg van de coronacrisis. De bedoeling is dat het kampioenschap begin augustus in het Spaanse Jerez wordt hervat. Daarna staan nog zeven manches op het programma. Voor de GP in Assen is nog geen nieuwe datum gevonden.