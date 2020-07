Coureur Daniel Abt keert ruim een maand na zijn geruchtmakende ontslag bij Audi terug in de Formule E. De 27-jarige Duitser is door het team NIO 333 vastgelegd voor de laatste zes races in Berlijn.

Abt is volgende maand bij de hervatting van het Formule E-seizoen de vervanger van de Chinees Ma Qinghua, die vanwege de coronamaatregelen niet naar Duitsland kan reizen.

Abt reed sinds het openingsseizoen 2014/2015 namens Audi in de raceklasse voor elektrische auto's, maar het Duitse bedrijf ontsloeg hem nadat hij had valsgespeeld tijdens de virtuele E-Prix van Berlijn. De tweevoudig E-Prix-winnaar liet een professionele gamer voor hem invallen en werd tijdens de race ontmaskerd.

"Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op me voor wat er gebeurd is, het was een fout", zegt Abt woensdag op de site van de Formule E. "Ik neem niemand anders iets kwalijk en nu is het tijd om vooruit te kijken en weer te doen wat ik het liefste doe: racen. Ik ben heel dankbaar voor deze kans en voor het vertrouwen van NIO 333."

Teambaas Vincent Wang vergelijkt het vastleggen van Abt met een Oosters spreekwoord: "De verloren zoon die terugkeert, is meer waard dan goud", aldus de CEO. "We hebben besloten Daniel een kans te geven en verwelkomen hem met open armen."

Het Formule E-seizoen wordt vanaf 5 augustus na een coronapauze van bijna zes maanden afgesloten in Berlijn. Op het voormalige vliegveld Berlin-Tempelhof staan zes races gepland in negen dagen tijd.