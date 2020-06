Twee honkballers van kampioen Washington Nationals slaan het komende MLB-seizoen over uit angst voor het coronavirus. Het gaat om pitcher Joe Ross en binnenvelder Ryan Zimmerman.

"Zimmerman en Ross spelen dit jaar niet mee vanwege hun gezondheid en die van de mensen van wie ze houden", zegt Mike Rizzo, algemeen directeur van Washington Nationals. Rizzo benadrukt dat het team achter de keuze van de spelers staat. Zowel Zimmerman als Ross heeft besloten af te zien van salaris.

De 35-jarige Zimmerman geeft in een verklaring uitgebreid uitleg over zijn besluit niet in actie te komen. Hij heeft drie jonge kinderen, onder wie een pasgeboren baby, en wil hun gezondheid en die van zijn vrouw niet in gevaar brengen.

"Bovendien heeft mijn moeder multiple sclerose, waardoor ze tot de kwetsbare groep behoort. Als ik ervoor kies om te spelen, kan ik haar lange tijd niet zien", vertelt Zimmerman, die al sinds 2005 voor Washington Nationals actief is. Hij heeft de bijnaam 'Mr. National'.

Ryan Zimmerman en president Donald Trump na de titel van Washington Nationals vorig jaar. (Foto: Pro Shots)

Ook basketballers komen niet in actie

Zimmerman en Ross zijn niet de enige Amerikaanse teamsporters die er vanwege het coronavirus voor kiezen lange tijd niet in actie te komen. Vorige week werd bekend dat basketballer Avery Bradley van Los Angeles Lakers het restant van het NBA-seizoen overslaat. De 29-jarige Bradley heeft een zesjarig zoontje met ademhalingsproblemen en die wil hij niet in gevaar brengen.

Ook Davis Bertans (Washington Wizards) en Trevor Ariza (Portland Trail Blazers) hebben afgezegd voor de resterende NBA-wedstrijden, die vanaf 31 juli worden gespeeld in Disney World.

Het MLB-seizoen begint op 23 juli en duurt tot en met oktober. De start stond gepland voor 26 maart, maar door de uitbraak van COVID-19 wordt dat maanden later. Om toch op tijd klaar te zijn, is besloten dat elke club slechts zestig duels speelt tot aan de play-offs, in plaats van de reguliere 162.