Michael van der Mark vertrekt aan het einde van dit jaar bij Yamaha. De motorcoureur is dan vier seizoenen actief geweest voor het Japanse team in het WK superbike.

Yamaha meldt dinsdag in een verklaring dat Van der Mark voor een nieuwe uitdaging kiest. Volgens Speedweek gaat de 27-jarige motorcoureur voor BMW rijden, dat eveneens uitkomt in het superbikekampioenschap.

Van der Mark debuteerde in 2015 in het WK superbike en reed de eerste twee jaar bij Honda. Daarna maakte hij de overstap naar Yamaha, waarmee hij drie Grand Prix-zeges en twintig podiumplaatsen boekte. Hij reed namens het Japanse team ook twee keer in de MotoGP.

2018 was het beste jaar van de Nederlander, die toen derde werd in de WK-stand. "Yamaha en Van der Mark kijken ernaar uit om het seizoen met een hoogtepunt af te sluiten. We willen strijden voor de racewinst en uiteindelijk voor de wereldtitel", schrijft het team.

Van der Mark staat vijfde in WK-stand

In de eerste drie manches van het seizoen, op het Australische Philip Island, eindigde Van der Mark steeds net naast het podium. Hij werd begin maart twee keer vierde en eenmaal vijfde, waardoor hij vijfde staat in de WK-stand.

Na de races in Australië werd het seizoen stilgelegd vanwege de COVID-19-pandemie. Begin augustus wordt in het Spaanse Jerez het kampioenschap hervat. Daarna staan nog zeven races op het programma, terwijl voor de GP in Assen (nog) geen nieuwe datum is gevonden.