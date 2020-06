Een eerste testronde in de NBA heeft uitgewezen dat 16 van de 302 geteste spelers het coronavirus hebben. Desondanks zet competitiebaas Adam Silver zijn plannen voor een herstart van het seizoen in Disney World door.

"We weten dat COVID-19 de komende tijd een rol zal blijven spelen. We hebben geen andere keus dan ermee te leren leven. Geen enkele optie is op dit moment zonder risico", zei Silver vrijdag volgens ESPN bij een telefonische vergadering.

"Daarom hebben we eerder al besloten ons plan op een bepaalde manier op te stellen, wat dus wedstrijden in een afgesloten omgeving betekent. Hoewel dat ook geen garanties geeft, zijn we beschermd tegen de wereld om ons heen."

In Florida is het coronavirus nog lang niet onder controle. Zo werden er vrijdag nog bijna negenduizend nieuwe besmettingen gemeld, een recordaantal op één dag. "De zorgen zijn groot, maar dat geldt niet alleen voor Florida", aldus Silver. "In 29 van de 50 staten zijn méér coronagevallen. We sluiten ons in Disney World af van de buitenwereld en zullen iedereen dagelijks testen."

Begin deze maand stemden de NBA-clubs in met het plan om het seizoen op 31 juli zonder publiek te hervatten op het complex van Disney World, dat even buiten Orlando in Florida ligt. Er moeten nog wel veel details worden uitgewerkt over het schema dat in principe tot en met 12 oktober loopt.

Wel is al duidelijk dat de 22 beste clubs (9 uit het oosten en 13 uit het westen) afreizen naar Orlando om het seizoen, dat sinds 11 maart stilligt, af te maken. Voor de overige acht clubs zit het seizoen erop.