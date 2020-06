Donar is erin geslaagd om een voormalig NBA-speler aan te trekken. De zevenvoudig kampioen uit Groningen heeft zich verzekerd van de komst van de Kroaat Damjan Rudez, de jongere broer van coach Ivan Rudez.

De 34-jarige Rudez maakte in het seizoen 2014/2015 zijn debuut in de NBA bij Indiana Pacers, dat hem vastlegde nadat de 2,08 meter lange forward al jaren met succes bij Europese topclubs speelde.

Bij de ploeg uit Indianapolis kwam hij gemiddeld tot vijftien minuten en 4,8 punten per wedstrijd. Later speelde hij ook nog bij Minnesota Timberwolves (2015/2016) en Orlando Magic (2016/2017). In totaal kwam hij tot meer dan honderd NBA-wedstrijden.

Het gebeurt niet vaak dat oud-NBA-spelers ervoor kiezen om in Nederland aan de slag te gaan. Rudez kwam na zijn avontuur in de grootste basketbalcompetitie ter wereld in actie bij Valencia, Monaco en Murcia.

Donar maakte in april bekend niet verder te gaan met Erik Braal, de succesvolste coach uit de geschiedenis van de Groningers. Hij leidde de club de laatste jaren naar drie landstitels, twee nationale bekers en twee supercups en zette Donar Europees op de kaart.

Damjan Rudez in balbezit namens Indiana Pacers tijdens zijn debuutseizoen in de NBA. (Foto: Getty Images)