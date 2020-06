NASCAR heeft donderdag het interne onderzoek naar de vermeende strop in de garagebox van NASCAR-coureur Bubba Wallace afgerond. De Amerikaanse autosportorganisatie gaf ook een foto vrij van het stuk touw.

"Zoals je kan zien in de foto, was het echt een strop en daarom hadden we ook terecht zorgen om Bubba", zei NASCAR-president Steve Phelps bij een digitale persconferentie. "We hadden alleen het woord 'vermeend' moeten gebruiken in onze eerste verklaring."

De vondst van de strop maakte veel los in de NASCAR-wereld, omdat Wallace de enige zwarte coureur is in de raceklasse. NASCAR sprak er direct grote schande van en de FBI zette vijftien agenten op de zaak.

De Amerikaanse opsporingsdienst concludeerde dinsdag dat het toeval is dat de vermeende strop in de garagebox van Wallace is gevonden. Uit bestudering van oude videobeelden bleek dat het stuk touw al zeker sinds oktober 2019 in de box van de Talladega Superspeedway in Alabama lag. De garagebox werd op dat moment nog niet gebruikt door Wallace. De FBI staakte het onderzoek en ging niet over op vervolging.

NASCAR ging nog wel verder met zijn eigen onderzoek. De organisatie vroeg aan de 29 circuits die NASCAR aandoet om alle garageboxen te checken, 1.684 in totaal. Daarbij werden elf touwen gevonden die in een knoop waren gelegd en alleen het touw in de box van de Talladega Superspeedway had een knoop in de vorm van een strop.

"Het is niet met zekerheid vast te stellen wie deze knoop zo heeft gelegd en waarom", aldus Phelps. "De belangrijkste conclusie van ons onderzoek is dat we ervoor gaan zorgen dat dit nooit meer gebeurt."

'Wallace had er niks mee te maken'

Phelps benadrukte dat Wallace en zijn team niks te maken hadden met het stuk touw. "Bubba heeft onze sport met moed, klasse en waardigheid vertegenwoordigd."

De 26-jarige coureur vertelde woensdag aan CNN dat hij boos is dat sommige mensen, met name op sociale media, aan zijn integriteit twijfelden na de verklaring van de FBI.

"Ik ben boos omdat de mensen mij testen. Mijn karakter en mijn integriteit. Maar mijn waardigheid nemen ze mij niet af. Ik weet het, ik moet ook niet naar die reacties op sociale media kijken. Maar mijn kant van het verhaal moet wel gehoord worden", zei Wallace.