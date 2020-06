De NK inlineskaten worden op 29 augustus gehouden op een bijzondere locatie. De nationale titelstrijd vindt dan plaats op het circuit van Zandvoort.

Het gaat om de NK marathon en 100 meter sprint. Nooit eerder organiseerde de KNSB een officiële skeelerwedstrijd op het autocircuit, dat is gerenoveerd voor de Grand Prix in de Formule 1. Die ging dit jaar niet door vanwege de coronacrisis.

"Hoe mooi is het om een NK inlineskaten te kunnen houden op dat gloednieuwe asfalt, terwijl daar nog geen Formule 1-race verreden is", zegt Marcel Scheperkamp, disciplinemanager inlineskaten van de KNSB, donderdag tegen Schaatsen.nl.

"Ik was er zelf bij toen de EK inlineskaten twee jaar geleden werden gehouden op het circuit van Lagos in Portugal. Dat was echt heel bijzonder en wat mij verbaasde, was hoe enorm snel daar gereden werd."

De KNSB kan de NK inlineskaten organiseren op 29 augustus, omdat het kabinet woensdag aankondigde dat grote sportevenementen weer toegestaan zijn vanaf 1 juli. Dat was eerst het geval vanaf 1 september.

Internationale kampioenschappen worden bij het inlineskaten dit jaar niet meer gehouden. Zowel de EK (Portugal) als de WK (Colombia) zijn voor 2020 definitief afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus.