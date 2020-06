Een Nederlandse kunstrijdster heeft woensdag positief getest op het coronavirus. Een groot deel van de Nederlandse selectie, 22 kunstrijders en 6 coaches, gaat daarom in quarantaine.

De kunstrijdster, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, deed afgelopen weekend mee aan een KNSB-training in België. Omdat trainen in Nederland nog niet is toegestaan, stak de selectie sinds vorige week de zuidgrens over.

De 28 andere aanwezigen gaan volgens de richtlijnen van NOC*NSF allemaal voor twee weken in quarantaine. Ook de huisgenoten van de sporters en coaches moeten in isolatie blijven.

"We kunnen niet anders, gezondheid gaat boven alles", zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. "Dit is extra zuur, omdat onze kunstrijders lang hebben moeten wachten voordat zij weer het ijs op konden."

"We waren blij dat dit in België toch mogelijk bleek, maar dat is voor de meesten dus slechts van korte duur geweest." Vorige week begonnen de kunstrijders met trainen in een ijshal in Mechelen, in het weekend werd er in Leuven getraind.

Overige kunstrijders blijven in België trainen

De besmette kunstrijdster kreeg tijdens het weekend keelklachten, waarop ze zich maandag in Nederland heeft laten testen. Woensdag bleek de uitslag positief. Naast hoesten heeft ze geen verdere klachten ontwikkeld.

Bij de training gold de regel dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Omdat de ijsbaan overdekt is, moeten de andere kunstrijders toch uit voorzorg in quarantaine.

De Nederlandse selectie kunstrijden bestaat uit zo'n veertig schaatsers. De sporters en trainers die niet in quarantaine hoeven, blijven voorlopig in België trainen.

"De groep zal beperkt zijn, maar we willen de trainingen niet afblazen. Dit geval van besmetting beschouwen we als pech en we blijven ons houden aan het protocol van NOC*NSF", aldus De Wit.

