NOC*NSF is opgetogen dat contactsporten vanaf 1 juli weer mogelijk zijn. Nu de regel van 1,5 meter afstand tijdens sportactiviteiten niet meer in acht genomen hoeft te worden, is het organiseren van wedstrijden weer mogelijk.

"Fantastisch nieuws vanavond. We kunnen constateren dat het kabinet het aandurft de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus in handen van de samenleving te leggen", reageert algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF op de versoepelingen die premier Mark Rutte woensdag tijdens zijn persconferentie aankondigde.

"Dit is vooral goed nieuws voor al die sporters voor wie sporten nog niet goed mogelijk was, zoals bij veel binnensporten en een aantal topsporters in Nederland", vervolgt Dielessen, die ook op de voorwaarden wijst. "Daarbij geldt de dringende oproep om buiten het sportveld en voor en na de wedstrijden de 1,5 meter afstand aan te houden."

Sinds 11 mei was het al toegestaan om buiten te sporten, maar dan wel op 1,5 meter. Contactsporten waren voor volwassenen aanvankelijk tot 1 september verboden, maar de regering besloot die datum twee maanden naar voren te halen.

Voor het publiek dat naar de wedstrijden komt kijken, gelden de maatregelen om afstand te bewaren nog wel. Langs de lijn zijn maximaal 250 toeschouwers welkom, bij binnensporten zijn zitplaatsen verplicht.

De sportsector zal gaan bestuderen hoe de versoepelende maatregelen in de praktijk moeten worden toegepast bij de wedstrijden en competities die in de komende periode georganiseerd worden.