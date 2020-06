NASCAR-coureur Bubba Wallace is pissig dat aan zijn integriteit wordt getwijfeld nu de FBI dinsdag bekend heeft gemaakt dat de vermeende strop die afgelopen weekend werd gevonden in zijn garagebox berust op een misverstand.

"Ik ben boos omdat de mensen mij testen. Mijn karakter en mijn integriteit. Maar mijn waardigheid nemen ze mij niet af. Ik weet het, ik moet ook niet naar die reacties op sociale media kijken. Maar mijn kant van het verhaal moet wel gehoord worden", zei Wallace woensdag tegen CNN.

De FBI verklaarde dat het stuk touw al sinds oktober in de garagebox lag die toen nog geen eigendom was van Wallace. De opsporingsdienst staakte dan ook het onderzoek en gaat niet in op vervolging, iets waar de hoofdrolspeler zelf het niet helemaal mee eens is.

"Ik heb de strop zelf nooit gezien, maar wel een afbeelding en daarop leek het niet te gaan om een normale knoop. Het was gewoon een strop. Het mag dan niet op mij zijn gericht, maar iemand heeft wel een strop in elkaar geflanst. Dat is wat ik zeg", aldus Wallace.

'Ik wil iedereen de mond snoeren'

De vondst van de strop maakte veel los in de NASCAR-wereld, omdat Wallace de enige donkere coureur is in de raceklasse. Hij werd maandag voor de race op de Talladega Superspeedway overladen met steunbetuigingen. Zijn auto werd door zijn collega-rijders naar de voorkant van het startveld geduwd.

Wallace, die zich al langere tijd uitspreekt tegen racisme - op zijn aandringen werd bijvoorbeeld de confederatievlag bij de sport in de ban gedaan -, kreeg na het nieuws van de FBI flink wat hoon over zich heen van NASCAR-fans op sociale media, die hem ervan beschuldigden dat hij de strop er zelf zou hem neergelegd.

"De reacties van hen voedt alleen maar de competitieve drive die ik in me heb. Ik wil iedereen de mond snoeren. Wat mensen ook roepen, het zal me niet breken. Ik ben trots op wie ik ben en zal altijd met een glimlach rond blijven lopen op het circuit", besloot Wallace.