De marathons van New York en Berlijn gaan dit jaar niet door. De organisaties van beide evenementen hebben woensdag bekendgemaakt geen risico te willen nemen met het oog op het coronavirus.

In het zwaar getroffen New York, waar de situatie wel verbetert, wordt jaarlijks met zo'n 50.000 deelnemers de grootste marathon ter wereld gehouden. De veiligheid kan dit jaar niet gewaarborgd worden, ook al zou de wedstrijd pas op 1 november zijn.

Het is de tweede keer in de geschiedenis dat de marathon van New York niet doorgaat. In 2012 moest het evenement voor het eerst sinds 1970 worden geschrapt vanwege de gevolgen van orkaan Sandy.

De marathon van Berlijn zou op 27 september worden gehouden. Dergelijke evenementen zijn in Berlijn tot en met 24 oktober verboden en na die tijd is er geen ruimte meer om de marathon alsnog te organiseren.

De wedstrijd in de Duitse hoofdstad bestaat sinds 1974. Het kwam nog nooit voor dat de organisatie de marathon, waarin elf keer een wereldrecord werd verbeterd, moest afblazen.

Overigens gaat in New York de US Open vooralsnog wél door. Het tennistoernooi moet eind augustus achter gesloten deuren beginnen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.