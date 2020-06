Paus Franciscus heeft dinsdag een met vulpen geschreven brief gestuurd aan Alex Zanardi. De Italiaanse voormalige Formule 1-coureur en paralympiër ligt nog altijd met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.

"Beste Alessandro, jouw verhaal is een voorbeeld in hoe je het leven opnieuw op kan pakken na een grote tegenslag", begint de Paus zijn brief, die wordt geciteerd door Gazzetta dello Sport.

"Door middel van sport heb je ons laten zien hoe je het maximale uit het leven kan halen. Met je handicap ben je een voorbeeld voor de mensheid."

"Dankjewel dat je een inspiratie bent voor zovelen. In deze moeilijke situatie ben ik dicht bij je. Ik bid voor jou en je familie", schrijft de paus.

Zanardi ligt al vijf dagen in ziekenhuis

Zanardi, die in 1999 zijn laatste Formule 1-race reed, verloor bij een zware crash tijdens een race in Duitsland in 2001 beide benen. Hij legde zich vervolgens toe op het handbiken en won in totaal vier gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2012 en 2016.

Vrijdag raakte Zanardi zwaargewond toen hij met zijn handbike werd aangereden door een vrachtwagen. De 53-jarige Italiaan ligt al vijf dagen met hersenletsel op de intensive care in een ziekenhuis in Siena.

Dinsdag bracht het ziekenhuis naar buiten dat de toestand van Zanardi nog altijd "ernstig maar stabiel" is.