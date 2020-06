Los Angeles Lakers kan in het restant van het NBA-seizoen niet beschikken over guard Avery Bradley. De ploeggenoot van sterspeler LeBron James wil zijn familie niet in gevaar brengen en slaat de wedstrijden in Disney World daarom over.

Het 6-jarige zoontje van de 29-jarige Bradley kampt met ademhalingsproblemen en loopt daardoor extra risico. Bradley is de eerste NBA-speler die afzegt voor de resterende wedstrijden.

"Hoezeer ik me ook verbonden voel aan de Lakers, uiteindelijk speel ik basketbal voor mijn gezin. Ik kan me dus niet voorstellen dat ik risico zou nemen met gezondheid en het welzijn van mijn gezin, al is het maar een klein beetje", zegt hij woensdag tegen ESPN.

"Zoals beloofd zal ik de komende tijd gebruiken om me te concentreren op de totstandkoming van projecten die moeten bijdragen aan een hechtere gemeenschap."

Met dat laatste doelt Bradley op een commissie die hij samen met Kyrie Irving van Brooklyn Nets leidt. De commissie zet zich samen met de NBA en de spelersvakbond in voor de aanpak van racisme bij de herstart van het seizoen.

De NBA gaat op 31 juli verder op het complex van Disney World, even buiten Orlando in Florida. Alleen de 22 beste clubs (negen uit de Eastern Conference en dertien uit de Western Conference) zullen naar Orlando reizen.